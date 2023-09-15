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путін наказав своїм пропагандистам якомога менше висвітлювати нову хвилю мобілізації в рф
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Буданов: росія вже отримує боєприпаси від КНДР
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Байден призначив нового спецпредставника з питань економічного відновлення України
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Клімкін: Партнерство з "товарищем Кімом" - це останнє, до чого може вдатися путін
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Financial Times: Після виходу з "зернової угоди" росія знищила 280 тис. т українського зерна
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Шмигаль: Україна змінюється та наближається до Європи05.09.2023 / 10:12Последние новости рубрики
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10:10
Польща зберегла ембарго на імпорт української агропродукції
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18:30
USAID надає Україні грант в $1 млн на програму підтримки бізнесу
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15:23
НБУ прогнозує скорочення валютної виручки аграріїв до кінця року
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Associated Press: США запроваджують санкції проти підприємств та осіб, які підживлюють війну рф, з різних країн світу
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Єврокомісар з торгівлі вніс до ЄК пропозицію продовжити заборону на імпорт української агропродукції
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Какие алкогольные напитки подходят для различного отдыха07.08.2023 / 23:36
Какими бывают скамейки для сада: популярные материалы05.08.2023 / 16:59Садовая скамейка - простое и функциональное украшение придомовой территории, которое может выглядеть стильно и современно, и одновременно станет комфортным местом для отдыха. Производители сегодня предлагают скамейки разных форм и размеров, поэтому выбрать подходящий вариант обычно не составляет труда. Сложность может возникнуть лишь на этапе выбора материала, ведь скамейка постоянно находится под воздействием погодных условий, а значит, должна быть прочной и практичной.Последние новости рубрики
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Проверка по номеру авто: алгоритм действий с YouControl04.09.2023 / 01:16Последние новости рубрики
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