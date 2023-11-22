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Європа відправляє прикордонників у Фінляндію на кордон з росією

24.11.2023 / 11:14
Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex має намір направити 50 офіцерів прикордонної служби та інший персонал з обладнанням та транспортом до Фінляндії для патрулювання східного кордону цієї країни з росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Frontex.

Перша група офіцерів прибуде до Фінляндії 29 листопада для розширення спільної операції Frontex Terra 2023 у цій країні.

До першої групи увійдуть:

  • офіцери прикордонного контролю,
  • співробітники служби підтримки у реєстрації мігрантів,
  • експерти з документів та перекладачі.

Загалом нині у Frontex на кордоні з Фінляндією працюють 10 офіцерів.

В Агентстві зазначили, що таке "значне підкріплення" стане прикладом прихильності організації до "швидкого реагування та ефективної підтримки".

За словами виконавчого директора європейського агентства Ганса Лейтенса, підтримка Frontex Фінляндії виходить за межі логістики.

"Це демонстрація єдиної позиції Європейського Союзу проти гібридних викликів, які торкаються одного з його членів", - заявив він.

Також у Frontex розповіли, що подібна швидка мобілізація ресурсів відображає важливу роль Агентства у забезпеченні безпеки європейських кордонів, показує здатність "адаптуватися і швидко реагувати на потреби держав-членів, що виникають".

"Зовнішні кордони Фінляндії протяжністю 1 340 км також є межами ЄС, що робить їхню безпеку предметом колективної європейської стурбованості", - йдеться у повідомленні.

Фінляндія
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