Кемерон висловився щодо російських штурмових дій в Харківській області

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Sky News.

За його словами, це "надзвичайно небезпечний" момент", який "лише підкреслює, що це невиправдане, незаконне вторгнення (лідера рф владіміра) путіна в незалежну, суверенну країну".

"І зараз він знову вторгся в неї з півночі від Харкова. Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям", – наголосив він.

З огляду на це він відзначив важливість того, що Лондон надав Києву річний пакет військової допомоги у розмірі 3 мільярдів фунтів.

"Ми заохочуємо інших робити те саме. І, що дуже важливо, ми зробили все можливе, щоб заохотити американців просунутись у питанні свого пакету допомоги. Тобто сумно, що на це пішло так багато часу, але це матиме значення (на полі бою)", – додав Кемерон.

Відповідаючи на питання, чи не запізнився американський пакет підтримки, глава МЗС визнав, що було б краще, якби він надійшов раніше.

"Нам усім потрібно робити більше, і це те, що робить Велика Британія, де ми маємо лідерство. Ми першими поставили танки, першими поставили протитанкову зброю, першими поставили далекобійну артилерію", – вказав Кемерон.