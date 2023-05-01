Мельник: У процесі врегулювання війни Китай переслідує власні інтереси

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Андрія Мельника в інтерв'ю Morgenpost.

"Це не є чимось нереальним (допомога Китаю у врегулюванні війни в Україні. – Gazeta.ua). Китайці, звичайно, переслідують свої інтереси. Але вважаю, що справедливе, мирне рішення та припинення бойових дій більше в інтересах Пекіна, ніж цей масштабний, нескінченний "землетрус" для всього світового порядку", – сказав Мельник.

Він зазначив, що розмова президента Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна є кроком вперед для розвитку відносин між країнами.

Водночас позиція Китаю щодо війни в Україні потребує уточнення, підкреслив Мельник.

"Звичайно, погляд Китаю на це може відрізнятися від нашого. Для Києва обов'язковою умовою є виведення всіх російських військ з окупованих територій. "Диявол" криється в деталях, тому ми з нетерпінням чекаємо, що запропонує спеціальний представник Китаю Лі Хуей, який незабаром приєднається до нас", – заявив заступник міністра.