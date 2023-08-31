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Мінекономіки: В рамках проєкту "Армія відновлення" держава вже виплатила 305 млн гривень

31.08.2023 / 12:16
Держава виплатила 305 млн гривень безробітним за виконання суспільно корисних робіт в рамках проєкту "Армія відновлення".

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки, передають Українськi Новини.

"Проєкт “Армія відновлення”, запущений Урядом восени минулого року, працює вже у 19 регіонах. Нещодавно до нього долучилась Кіровоградська область. На сьогодні до виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту залучено майже 48 тисяч безробітних, які заробили за здійснення робіт з відбудови 305 млн грн. Лідером серед регіонів в цьому проекті є Харківська область, де такі роботи виконують понад 9 тисяч безробітних. Нагадаю, що цей проект спрямований на підтримку людей, які тимчасово опинились без роботи. Вони можуть долучитись до виконання суспільно корисних робіт та отримати оплату за них від держави у розмірі щонайменше 6700 грн", - повідомила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

Лідерами за кількістю залучених безробітних до виконання суспільно корисних робіт є: Харківська область - 9 180 особа, Полтавська область - 7 037 особи, Донецька область - 5 734 особи, Чернігівська область - 5 152 особи, Київська область - 5 140 осіб.

Армія відновлення
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