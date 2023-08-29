Гайдай: Порушення виконання структурних маяків угоди з МВФ може призвести до скорочення соціальної частини бюджету

Про це в коментарі Укрінформу сказав старший економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС) Юрій Гайдай.

«Є ризик того, що соціальна частина бюджету зменшиться через паузу у фінансуванні та через очікування, поки ми не виконаємо умови МВФ. І це стане негативним сигналом, що несе репутаційний ризик для нашої країни», - вважає Гайдай.

На думку експерта, через невиконання окремих структурних маяків Фонд може припинити виплати траншів за програмою розширеного фінансування. І хоч ці суми не надто великі для України, оскільки наша країна зараз отримує більше від уряду США та Євросоюзу, але зупинка траншів МВФ може завдати репутаційного удару.

«Співробітництво з МВФ є сигналом для всіх інших наших донорів і партнерів про те, як Україна просувається по шляху реформ і наскільки відповідально влада ставиться до своєї «домашньої роботи». Якщо в наступному перегляді програми будуть негативні висновки, то це може істотно ускладнити нам взаємодію із західними партнерами. Це точно не вплине на воєнну співпрацю, але може поставити на паузу частину економічної співпраці та підтримки», - зауважив Гайдай.

Економіст підкреслив, що допомога донорів США та ЄС спрямовується на фінансування тільки соціальних видатків й донори перевіряють цільове використання наданих коштів, а це практично половина бюджету.

Україна, за його словами, вже прострочила терміни виконання двох структурних маяків МВФ (удосконалення корпоративного управління ОГТСУ та повернення електронного декларування). І з огляду на наявні репутаційні та фінансові ризики, влада має якнайшвидше виправити ситуацію, аби не позбутися частини підтримки.