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МінАПК: Попри війну більшість українських аграріїв не планує суттєво змінювати посівні площі

29.08.2023 / 16:25
Попри війну та невизначеність з експортом зерна переважна більшість українських аграріїв не планує суттєво змінювати посівні площі під озимими культурами в порівнянні з минулим сезоном.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства (МінАПК).

Зазначається, що відомство провело опитування щодо планів та підготовки сільгоспвиробників до проведення посівної кампанії озимих під урожай 2024 року.

Зокрема, майже половина фермерів (45 %) не планують істотно скорочувати посівні площ озимих культур. При цьому 38% опитаних підприємців можуть збільшити посівні площі. 14% аграріїв  зазначили, що цього року не сіятимуть озимі.

"Таке співвідношення в цілому відповідає аграрній практиці в Україні, де щорічно до 20% сільськогосподарських виробників не приймають участь у сівбі озимих культур", - зауважують в МінАПК.

Як свідчать дані опитування, структура озимих культур може зазнати змін. Аграрні підприємства планують скоротять частку пшениці та ячменю, але збільшити площі  під озимий ріпак.

"Загалом посівні площі під озимими культурами можуть збільшитися на 0,5 млн га або на 8% порівняно з минулим сезоном.  Ключовим фактором розширення посівних площ залишається ріпак, посіви під ним  можуть збільшитися майже на 40% до рекордних 1,9 млн га", - підкреслюють в МінАПК.

"Цього року ми вже спостерігали, що частка посіяних олійних культур, а саме сої, соняшнику, ріпаку, збільшилася. Пов'язано це було, перш за все, з дорогою логістикою.  Цю тенденцію ми спостерігаємо і в планах аграріїв  на наступний сезон", - пояснив перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький.

Він додав, що ключовими викликами впливу на посівну кампанію залишаються дефіцит фінансових ресурсів та низька ліквідність аграрного сектору.

Водночас основною проблемою більшість виробників називають невизначеність щодо ринкових перспектив — більше третини респондентів.

Крім того, чверть учасників опитування вказали, що зниження економічної мотивації також негативно позначилося на їх очікуваннях щодо посівних та майбутнього врожаю озимих культур.

Також опитування показало, що питання застосування добрив залишається одним з найбільш чутливих для аграріїв. Застосовувати їх у повному обсязі готові великі і середні виробники. Так, рівень внесення добрив очікується на рівні вдвічі меншим за агрономічну потребу (47%). Рівень очікуваного застосування засобів захисту рослин під урожай озимих 2024 року прогнозується на рівні 56% від потреби. Лише 10% респондентів готові застосовувати добрива на рівні 100% від потреби, засоби захисту рослин - на 18%.

Щодо забезпеченості паливом та насінням, то тут схожі тенденції. Найвищу оцінку рівня забезпечення паливом та насінням дають великі та середні виробники. Наразі середній рівень забезпечення паливом оцінюється в 53%, насінням - 60%.

аграрії, МінАПК
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