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Данилишин: З початку 2023 року прибуток української банківської системи збільшився

28.08.2023 / 16:25
У січні-липні 2023 року чистий прибуток української банківської системи збільшився до 83,2 млрд грн, що перевищує відповідний показник за весь 2021 рік.

Про це у Facebook повідомив член Ради Національного банку України Богдан Данилишин.

Саме у липні до червня показник зріс на 15,5 млрд грн. Чисті процентні доходи банків за 7 місяців досягли 111,3 млрд грн, чисті комісійні доходи – 29,4 млрд грн.

Він пояснив, чисті процентні доходи банків разом із позитивним результатом переоцінки вартості цінних паперів виступали факторами покращення фінансових результатів банків.

Водночас обсяг відрахувань у резерви за активними операціями, який у 2022 році виступав головним чинником погіршення фінансових результатів банків (понад 120 млрд грн), з початку 2023 року залишається помірним (4,9 млрд грн).

Рентабельність активів банків за січень-червень 2023 року становила 6,8%, капіталу – 67,5%, додатково повідомив Данилишин.

Данилишин
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