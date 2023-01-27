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ПЦУ може отримати у користування два храми у Верхній Лаврі

26.01.2023 / 13:25
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній в інтерв’ю NV висловив впевненість, що ПЦУ отримає довгостроковий договір на користування двома важливими храмами у Верхній Лаврі.

Про це пише Релігійно-інформаційна служба України з посиланням на Духовний фронт України.

«Зараз ми дійсно отримали два разових дозволи на звершення богослужіння, тому що потрібно владнати ще юридичні нюанси, але я певний, що ми отримаємо також довгостроковий договір на користування двома храмами в Верхній Лаврі: Свято-Успенським Собором та Трапезною церквою», — сказав митрополит Епіфаній NV.

За його словами, щоб мати можливість звершувати богослужіння на території Києво-Печерської Лаври, Синод ПЦУ прийняв рішення про реєстрацію юридичної особи в складі ПЦУ — Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

Предстоятель ПЦУ зазначив, що спочатку ця церква буде отримувати разові доступи і звершуватиме богослужіння у цих храмах лише на великі свята. Однак з часом, коли буде сформований монастир ПЦУ і до нього приєднається частина братії з Нижньої Лаври, «ми тоді все впорядкуємо, налагодимо і тоді богослужіння буде звершуватися регулярно у центральному Успенському соборі кожної неділі, а вже на території Лаври богослужіння будуть звершуватися кожного дня».

Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України на початку грудня 2022 року.

За словами заступника голови Управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратія Зорі, на практиці це означає, що є юридична особа, яка може отримати у користування майно, храми та приміщення. Отже, створюється можливість вибору для ченців та вірних — за ким іти.

Лавра, Епіфаній
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