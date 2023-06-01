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Норвегія: Коли Україна стане членом НАТО, мають вирішувати Україна та союзники по Альянсу

01.06.2023 / 10:12
Країни НАТО не дозволять росії вирішувати, коли Україна зможе приєднатися до Альянсу.

Про це заявила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хейтфельдт перед зустріччю з колегами з інших країн НАТО, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

«Коли Україна стане членом НАТО, мають вирішувати Україна та союзники по Альянсу, а не москва», – сказала Хейтфельдт.

Міністр також наголосила, що Швеція має стати повноправним членом Альянсу до саміту НАТО, що відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

«Вона (Швеція - ред.) відповідає усім критеріям», – сказала міністр.

НАТО, Хейтфельдт
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