Норвегія: Коли Україна стане членом НАТО, мають вирішувати Україна та союзники по Альянсу

Про це заявила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хейтфельдт перед зустріччю з колегами з інших країн НАТО, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

«Коли Україна стане членом НАТО, мають вирішувати Україна та союзники по Альянсу, а не москва», – сказала Хейтфельдт.

Міністр також наголосила, що Швеція має стати повноправним членом Альянсу до саміту НАТО, що відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

«Вона (Швеція - ред.) відповідає усім критеріям», – сказала міністр.