Войти | Зарегистрироваться
02:50

четверг,
12 сентября
Онлайн
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Кемпбелл: Китай безпосередньо підтримує зусилля росії з ведення війни проти України

11.09.2024 / 14:21
Заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив, що Китай безпосередньо допомагає російській військовій машині, підтримуючи її зусилля з ведення війни проти України.

Про це він сказав журналістам у Брюсселі у вівторок, 10 вересня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Якщо раніше США зосереджували увагу на постачанні Пекіном так званих технологій подвійного призначення – які можуть застосовуватися як у військових, так і в цивільних цілях – Кемпбелл підкреслив, що Китай допомагає безпосередньо російській оборонці.

Говорячи про останню китайську допомогу росії, заступник держсекретаря наголосив, що "це не технології подвійного призначення", а засоби, які "по суті безпосередньо допомагають російській військовій машині".

"Це складові частини дуже значних зусиль з боку Китаю, спрямованих на підтримку, розбудову і диверсифікацію різних елементів російської військової машини", – додав він, наголосивши, що ця співпраця є тривожною.

За словами Кемпбелла, в обмін на китайську допомогу росія починає з ним співпрацю в тих сферах, "де раніше вони відверто не бажали безпосередньо взаємодіяти з Китаєм" – від підводних човнів та авіації до ракетного потенціалу.

Нагадаємо, заява високопосадовця Державного департаменту з'явилась через два тижні після того, як радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван здійснив свою першу поїздку до Пекіна і зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном та іншими високопосадовцями.

Китай часто заперечував, що постачає росії зброю для використання в Україні, наполягаючи на тому, що він не постачає зброю жодній зі сторін і має "неупереджену позицію" щодо війни.

Водночас у США раніше заявили, що Пекін фактично став на російський бік у війні.

Китай, Кемпбелл
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
11 сентября
10 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.