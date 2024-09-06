Репортер: Україна може отримати дозвіл бити по рф далекобійною зброєю

Як повідомляє РБК-Україна, про це у Twitter написала репортер Axios Джулігрейс Бруфке.

Вона навела слова голови Комітету із закордонних справ Палати представників Майкла Маккола, про те, що він розмовляв з Блінкеном.

"Я говорив з Блінкеном два дні тому, і він їде зі своїм колегою з Великої Британії до Києва, щоб, по суті, сказати їм, що вони дозволять їм (завдати удару по росії ATACMS - ред.)", - заявив Маккол в інтерв'ю Бруфке.

Нагадаємо, Ентоні Блінкен розповів, що президент США Джо Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у п'ятницю, 13 вересня. Однією з тем їх зустрічі буде дозвіл ЗСУ завдавати ударів вглиб росії.