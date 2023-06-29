Войти | Зарегистрироваться
02:19

среда,
05 июля
Онлайн
Укренерго: Найбільш важливу роль для енергосистеми під час зими відіграють системи ППО
Країна
Укренерго: Найбільш важливу роль для енергосистеми під час зими відіграють системи ППО
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

МОЗ: З початку 2023 року в Україні не зафіксували жодного випадку ботулізму

04.07.2023 / 15:23
Україна забезпечена сироваткою проти ботулізму.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Зазначається, що ризик захворіти на ботулізм у регіонах, які постраждали через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС, зберігається. Наразі на цих територіях не було виявлено жодного випадку цього захворювання.

За даними МОЗ, до Миколаївської області передали 11 флаконів протиботулінічної сироватки.

Загалом з початку 2023 року в Україні не зафіксували жодного випадку ботулізму.

Раніше повідомлялося, що в Україні не зареєстровано випадків або підозр на холеру, однак медична система готується до будь-яких сценаріїв після руйнування Каховської ГЕС.

ботулізм
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
4 июля
3 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.