МОЗ: З початку 2023 року в Україні не зафіксували жодного випадку ботулізму

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Зазначається, що ризик захворіти на ботулізм у регіонах, які постраждали через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС, зберігається. Наразі на цих територіях не було виявлено жодного випадку цього захворювання.

За даними МОЗ, до Миколаївської області передали 11 флаконів протиботулінічної сироватки.

Загалом з початку 2023 року в Україні не зафіксували жодного випадку ботулізму.

Раніше повідомлялося, що в Україні не зареєстровано випадків або підозр на холеру, однак медична система готується до будь-яких сценаріїв після руйнування Каховської ГЕС.