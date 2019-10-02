WSJ: госсек США присутствовал во время телефонного разговора Трампа с Зеленским

Об этом сообщил The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию от чиновника Госдепа.

При этом неизвестно, какую роль сыграл Помпео во время переговоров.

"Госсекретарь Майк Помпео был среди чиновников администрации, которые слушали телефонный звонок от 25 июля между президентом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским", — заявил чиновник Госдепа.

Напомним: спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начата процедура импичмента американского лидера.

В разговоре Трамп напоминает Зеленскому, как Джо Байден, как вице-президент США, в 2016 году лоббировал увольнение генпрокурора Украины Виктора Шокина.

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