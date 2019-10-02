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На Волыни неизвестные украли из храма УПЦ две иконы

02.10.2019 / 17:18
На Волыни неизвестные украли из храма УПЦ две иконы
rozhyshche.rayon.in.ua Источник: Центр информации УПЦ
Полиция расследует факт кражи

В Волынской области в селе Рудка-Козинская неизвестные обокрали Свято-Троицкий храм Украинской Православной Церкви.

Заявление в полицию написал настоятель храма отец Петр Мазур, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Район.Рожище».

«Неизвестные проникли в помещение церкви в ночь на 1 октября. Они взломали входную дверь.

Из храма злоумышленники похитили две иконы - Усекновения главы Иоанна Предтечи и икону явление Серафиму Саровскому Божией Матери», - говорится в сообщении.

Полиция расследует факт кражи.

 

 

Источник: Inpress.ua
Волынь, УПЦ
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