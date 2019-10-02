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NYT: Трамп звонил и давил на премьера Австралии

02.10.2019 / 17:23
Дональд Трамп в телефонном разговоре пытался давить на премьер-министра Австралии Скотта Моррисона ради собственной политической выгоды.

Об этом сообщает The New York Times.

"Президент Трамп подталкивал австралийского премьер-министра во время недавней телефонной беседы, чтобы тот помог генпрокурору США Уильяму Барру в сборе информации для расследования министерства юстиции. Как надеялся Трамп, это дискредитирует расследование Мюллера", - отмечает издание.

Издание напоминает, что Белый дом ограничил доступ к стенограммы телефонного разговора, что было сделано по просьбе непосредственно генпрокурора Барра.

Напомним: Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Из текста разговора следует, что Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

Источник 

США, давление, Трамп, Зеленский, Скотт Моррисон
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