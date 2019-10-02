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В УПЦ дали оценку действиям Зеленского и «формуле Штайнмайера»

02.10.2019 / 17:45
В УПЦ дали оценку действиям Зеленского и «формуле Штайнмайера»
Митрополит Лука Источник: Центр информации УПЦ
Запорожский митрополит напомнил, что Украинская Православная Церковь молится о мире

Президент Украины Владимир Зеленский делает шаги для прекращения конфликта на Донбассе, а возмущены этим те, кто наживается на крови.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в своем Телеграм-канале написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, прокомментировав новость о том, что Зеленский согласился на «формулу Штайнмайера», которая предполагает мирное урегулирование на Донбассе.

«Как только Президент страны стал делать реальные шаги для прекращения кровопролития на юго-востоке Украины, так сразу же т.н. «патриоты», которые набивают на войне мешки с деньгами и наживаются на крови своих же сограждан, стали подымать истерию в СМИ. Они боятся даже мысли о том, что в Украине может наступить мир. Они, видишь ли, «еще не устали от войны», и требуют продолжения кровавого банкета. А вот Богу верные Его чада устали! Он и мы устал от всех этих войн, от грехов и беззаконий!», - написал митрополит.

Владыка Лука подчеркнул, что «только злостные враги нашей Родины могут жаждать крови. Пока в нашей стране не будет мира, пока в ней будут литься слезы матерей, ни о каком восстановлении экономики не может быть и речи. Сотни тысяч украинцев от безвыходности выезжают на заработки за границу. Дети целыми классами отправляются учиться в Польшу, не желая продолжать жить на своей родной земле, тем более вернуться домой. Инвесторы обходят Украину десятой дорогой. Наши соотечественники, лучшие специалисты, профессионалы, которые могли бы принести много пользы своей стране, уехали из нее, чтобы обогатить своими талантами западный мир, а от него, как правило, того, что чуждо традиционной украинской нравственности. И всему этому виной - война, нищета и разруха. В стране закрыты заводы и фабрики, которые могли бы дать рабочие места десяткам тысяч людей. Но для того, чтобы они заработали, чтобы у нас стал развиваться аграрный сектор, который может озолотить Украину, нам нужен Мир».

Запорожский митрополит напомнил, что Украинская Православная Церковь молится о мире.

«Сегодня Украинская Православная Церковь единственная, кто объединяет в себе нераздельно всю территорию нашей Родины, включая Крым, Донецк и Луганск. И она одна, кто все эти годы молится о мире и требует мира от власти. За это слово о мире предыдущая власть устраивала на нее травлю и гонения. Мы очень надеемся, что нынешняя власть, которая пришла в политику под лозунгом позитивных надежд на лучшее будущее, найдет в себе силы и мудрость не поддаваться на провокации кровожадных мизантропов и услышит голос тех, кто за нее отдал свой голос», - написал владыка Лука.

Митрополит отметил, что он и верующие УПЦ, которые пребывают сейчас на Святой Земле, молятся о мире в Украине.

«Здесь, на Святой Земле, я уверен, что каждый из вас просил Бога не только о разрешении своих проблем, каждый из нас просил о мире на нашей истерзанной Родине! Не оставим этих молитв и дальше, Бог дает нам надежду, а теперь дело за нами и за теми, кого мы выбирали!», - подчеркнул он.

Как сообщалось,1 октября Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинская государственная власть одобрила предложенную Мартином Сайдиком «формулу Штайнмайера» По его словам, никакой сдачи нацинтересов Украины нет, и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не будет обеспечена безопасность.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Лука
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