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В ПАСЕ создали неформальную группу "Балтик+" в ответ на возвращение России

02.10.2019 / 18:17
В ПАСЕ создали неформальную группу в составе нескольких национальных делегаций "Балтик+" в ответ на безусловное возвращение России в Ассамблею.

Об этом рассказала председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.

"Безусловное возвращение России в ПАСЕ подрывает доверие к организации, а следовательно несогласные национальные делегации имеют право прибегнуть к протесту. Поэтому мы создали эту группу", - рассказала Ясько.

В неформальную группу вошли Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия.

Народный депутат отметила, что группа будет собираться не только в Страсбурге. В частности, следующая встреча пройдет в Украине в ноябре с целью продолжения консультаций относительно разработки механизма восстановления доверия к Ассамблее.

Участники «Балтик+» приглашают другие национальные делегации, а также отдельных депутатов присоединиться к группе.

Источник 

РФ, ПАСЕ, Балтик+
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