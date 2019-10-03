Зеленский заявил о необходимости разработки концепции переходного правосудия для Донбасса

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11:46
Кличко намерен баллотироваться на пост мэра Киева на следующих местных выборах
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11:15
Кличко и лидеры всех фракций Киевсовета договорились провести сессию для решения острых для Киева вопросов
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10:23
Кличко: законопроект "О столице" разрушает местное самоуправление
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14:23
Кличко инициировал аудит всех подразделений КГГА и всех столичных КП
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18:14
Кличко инициировал консультации с главами фракций относительно вопроса досрочного прекращения полномочий Киевсовета
- 11:46
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08:57
Лечение лейкемии в Израиле: какие методы используются в борьбе с заболеванием
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10:57
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
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17:59
Ученые рассказали о самых опасных для здоровья алкогольных напитках
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Потрясающая корейская косметика TONY MOLY в интернет-магазине Sweet and Spa
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11:30
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
- 08:57
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17:58
Лилия Подкопаева в коротких шортах умилила прогулкой с новорожденной доченькой
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17:59
Не узнать: в сети появились уникальные свадебные фото MARUV
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17:58
"Нереально красивые": Лилия Ребрик покорила сеть нежной фотосессией с дочками
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18:14
Нимфа! Леся Никитюк в купальнике искупалась под водопадом
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Катя Осадчая в стильном сарафане показала свои турецкие каникулы
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09:23
Жака Ширака похоронили в Париже
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09:18
В Киеве почтили Маршем памяти расстрелянных в Бабьем Яру
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В Броварах сотрудник полиции охраны въехал в остановку, есть погибшая и раненые
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Корабли, вертолеты и 10 тысяч военных: в Украине - учения "Казацкая воля"
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09:07
На Прикарпатье археологи обнаружили неизвестные захоронения возле храма св. Пантелеймона
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Вооруженный мужчина угрожал взорвать мост в Киеве. Его задержали ФОТО
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09:02
Украинско-американские учения Rapid Trident-2019 стартовали на Львовщине
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Пленных украинцев встретили в "Борисполе". Как это было
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Экс-глава НБУ Гонтарева заявила об атаке на свою семью: в центре Киева сожгли машину ее невестки
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В Дрогобыче обрушился подъезд дома
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