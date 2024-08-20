Зеленська: Страждання дітей рвуть серце, ми, дорослі світу, завинили їм безпеку

Зеленська в інтерв'ю також прокоментувала пропозиції поступитися Україні своїми територіями заради миру, додавши, що "задобрити зло неможливо".

"У багатьох міфах світу є сюжет про дракона, якому регулярно віддають у жертву дівчину, щоб задобрити чудовисько. Але правда в тому, що задобрити зло неможливо. Так само і з державою-агресором. Якщо дати нападнику час, він використає це для підсилення, і за 5-8-10 років протистояти йому доведеться вже нашим дітям. Пропонувати таке "перемир’я" може лише той, хто нікого не втратив. Тим часом росія придумує нові способи нас убивати", - наголосила Зеленська.

Вона нагадала про майбутній четвертий Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться 12 вересня в Києві, і буде присвячений безпеці дітей. Учасники саміту шукатимуть рішення щоб захистити дітей від сучасних загроз, зокрема під час воєнних конфліктів.

"Страждання дітей рвуть серце, ми, дорослі світу, завинили їм безпеку. Зробити їхнє дитинство кращим – нормальне бажання кожної нормальної людини", - зазначила Зеленська.

Перша леді подякувала лорду Майклу Ешкрофту та Британії за підтримку, яка дуже надихає та допомагає.