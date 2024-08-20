Демченко: Ми не спостерігаємо збільшення техніки чи особового складу білоруських підрозділів поряд нашого кордону

Про це у коментарі Укрінформу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Ситуація на кордоні з республікою білорусь без змін. Ми не спостерігаємо збільшення техніки чи особового складу білоруських підрозділів поряд нашого кордону», – розповів Демченко.

Напередодні самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко в інтерв’ю заявив, що перекинув до кордону з Україною майже третину своєї армії через те, що там нібито зосереджено понад 120 тисяч українських військових.

«Ми ввели туди і розмістили в певних точках — так, як це у разі війни, оборони було б, — наших військових уздовж усього кордону. Крім того, там працюють спецслужби, спецпідрозділи — «Альфа», «Алмаз» та інші - найбільш підготовлені, вони свою роботу роблять», — сказав лукашенко.

За його словами, «загострення» ситуації на кордоні нібито сталося наприкінці червня — на початку липня, коли велася підготовка до параду у Мінську до Дня незалежності. Тоді до білорусі, зокрема з росії, перемістилося чимало «літальних апаратів» та підрозділів сухопутних військ, які брали участь у параді, додав лукашенко.