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Зеленський розповів, скільки росія випустила ракет, бомб та дронів по Україні протягом тижня

19.08.2024 / 11:14
російська федерація має відповісти перед судом за свій цілеспрямований терор.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-написав президент Володимир Зеленський.

Зеленсткий нагадав, що Росія завжди знає, куди б’є своїми ракетами та бомбами, і що це свідомий терор.

"Понад 40 ракет різних типів, 750 керованих авіаційних бомб та 200 ударних БпЛА різних типів застосували росіяни проти наших міст і сіл протягом цього тижня", - написав Зеленський.

Він зауважив, що окупанти вже відповідають за свої дії перед силою наших воїнів.

"Дякую кожному й кожній, хто підтримує й рятує життя! Всім рятувальникам, медикам, працівникам комунальних підприємств, волонтерам. Дякую всім, хто допомагає нашим людям долати наслідки терору", - написав президент.

Зеленський
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