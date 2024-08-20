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ISW: Тривала позиційна війна лише посилить дефіцит ресурсів в Україні

19.08.2024 / 12:16
Операція Збройних сил України в Курській області рф ілюструє, як українські війська можуть використовувати маневрену війну, щоб компенсувати російську перевагу в живій силі та матеріально-технічних засобах.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Так, за оцінками ISW, російські війська загалом окупували 1175 квадратних кілометрів території на всьому українському театрі бойових дій за сім місяців з січня до липня 2024 року. Тим часом, зазначають аналітики, на противагу цьому українська операція в Курській області просунулася приблизно на 800 квадратних кілометрів за шість днів з 6 по 12 серпня і на близько 28 кілометрів вглиб станом на 17 серпня.

"Знову ж таки, розмір території, захопленої українськими військами, не є показником успіху цієї операції - він пропонується тут для того, щоб показати, що маневр може призвести до набагато швидшого просування вперед, ніж позиційна війна", – йдеться в повідомленні.

При цьому в ISW підкреслили, що український прорив у Курську область атакував переважно непідготовлені, необладнані і безлюдні російські оборонні позиції вздовж кордону, але Україна продовжувала використовувати маневр для швидкого просування в Курській області після розгортання російського підкріплення в цьому районі.

"Використання Україною маневру в Курській області слугує прикладом того, як український маневр у поєднанні з оперативною несподіванкою може призвести до порівняно великих успіхів за значно коротший проміжок часу з меншими витратами живої сили і техніки. Тривала позиційна війна, навпаки, лише посилить дефіцит ресурсів України, а затяжна війна призведе до збільшення витрат для України та її партнерів", – пояснили аналітики.

Вказується, що доктори Фредерік і Кімберлі Кеннеді, які є експертами з питань безпеки та оборони, вважають, що Україна може досягти значних успіхів у короткі терміни, з меншими витратами сил і засобів.

Вони зазначили, що проблема відновлення оперативного маневру у війні залишається центральною проблемою для обох сторін на оперативному рівні війни, і здатність України досягти швидкого маневру в Курській області свідчить про те, що українські війська засвоїли уроки останніх місяців позиційної війни, які можуть допомогти Україні використовувати маневреність у майбутньому.

війна, ISW
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