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Стефанчук: російська церква в Україні буде заборонена

18.08.2024 / 16:20
Згідно законопроекту №8371, російська православна церква в Україні буде заборонена негайно. Водночас, українські релігійні організації, які підозрюють у співпраці з рпц, матимуть 9 місяців, щоб розірвати зв'язки з москвою.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

https://www.rbc.ua/rus/news/stefanchuk-rada-dast-religiynim-organizatsiyam-1723920818.html

"російська церква в Україні буде заборонена. Це чітке положення, яке передбачається в третій статті цього закону", - сказав Стефанчук.

Він додав, що ті релігійні організації, які існують в Україні і якщо до них є підозра про якісь афіліацію чи співпрацю з рпц, то буде проводитися експертиза.

"Саме експерти, які займаються цими питаннями, скажуть, чи є ознака афіліації", - наголосив голова Верховної Ради.

Якщо ці ознаки є, в такому випадку буде подано рішення про припинення діяльності таких організацій. Проте воно може бути оскаржене в судовому порядку.

За словами Стефанчука, всі кроки та нюанси прописані, для того щоб:

  • забезпечити конституційний лад в державі з точки зору релігійних відносин;
  • унеможливити несправедливе переслідування тих чи інших речей та дати можливість тим церквам, які хочуть відскоблитися від москви, зробити це відповідно до канонічного права.

Як зазначив голова Верховної Ради, у релігійних організацій буде певний період, за який вони зможуть зробити низку дій, які будуть свідчити про те, що вони вже не мають афіліації чи зв'язку з рпц. Тоді вже буде вирішуватися питання про припинення чи не припинення їх діяльності.

"Ми порахували таким чином, що десь місяць на вступ закону в силу, 3 місяці, щоб Кабмін напрацював нормативну базу, після цього цілий ряд імплементацій. Тобто через 9 місяців організації, на які буде поширюватися закон, можуть бути визнані в суді такими, що припинили свою діяльність", - резюмував Стефанчук.

Стефанчук, церква
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