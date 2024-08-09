Федоров: Про масову евакуацію з Курської області на ТОТ не йдеться, лише поодинокі випадки переселення

Про це заявив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Укрінформ.

«Про масову евакуацію з Курської області на тимчасово окуповану територію Запорізької області не йдеться. Реально відбуваються лише поодинокі випадки переселення. Є перші «гастролери» з Курщини, яких окупанти привозять до тимчасово окупованої Кирилівки», - написав Федоров.

За його словами, із сотень захоплених росіянами баз відпочинку лише кілька, як-от «Перлина Таврії», прийняли евакуйованих із Курської області. У Бердянську, Приморську та інших містах Приазов'я також немає масового потоку евакуйованих.

«Евакуація курян на ТОТ – це черговий пропагандистський крок окупантів, щоб показати «турботу» про своїх та випросити додаткові кошти з російського бюджету», - наголосив очільник Запорізької ОВА.