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Федоров: Про масову евакуацію з Курської області на ТОТ не йдеться, лише поодинокі випадки переселення

18.08.2024 / 13:15
Масова евакуація жителів Курської області на тимчасово окуповану територію Запорізької області не проводиться, спостерігаються лише поодинокі випадки.

Про це заявив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Укрінформ.

«Про масову евакуацію з Курської області на тимчасово окуповану територію Запорізької області не йдеться. Реально відбуваються лише поодинокі випадки переселення. Є перші «гастролери» з Курщини, яких окупанти привозять до тимчасово окупованої Кирилівки», - написав Федоров.

За його словами, із сотень захоплених росіянами баз відпочинку лише кілька, як-от «Перлина Таврії», прийняли евакуйованих із Курської області. У Бердянську, Приморську та інших містах Приазов'я також немає масового потоку евакуйованих.

«Евакуація курян на ТОТ – це черговий пропагандистський крок окупантів, щоб показати «турботу» про своїх та випросити додаткові кошти з російського бюджету», - наголосив очільник Запорізької ОВА.

Федоров, евакуація
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