МАГАТЕ: Ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій АЕС погіршується

"Ми бачимо ескалацію загроз ядерній безпеці та безпеці Запорізької АЕС. Я залишаюся надзвичайно стурбованим і повторюю свій заклик до максимальної стриманості з усіх сторін і до суворого дотримання п’яти конкретних принципів, встановлених для захисту станції", - сказав генеральний директор агентства Рафаель Гроссі.

У МАГАТЕ зазначили, що їм повідомили, що вибухівка, яку нібито переносив безпілотник, здетонувала безпосередньо за охоронною зоною станції. Місце зіткнення - поблизу ставків для охолоджувальної води і приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередач, єдиної лінії, що забезпечує енергопостачання ЗАЕС.

Українські офіційні установи, зокрема "Енергоатом", ситуацію поки що не коментували.