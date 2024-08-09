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МАГАТЕ: Ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій АЕС погіршується

18.08.2024 / 10:10
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що наразі ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції (АЕС) погіршується через удар безпілотника, повідомляє сайт МАГАТЕ.

"Ми бачимо ескалацію загроз ядерній безпеці та безпеці Запорізької АЕС. Я залишаюся надзвичайно стурбованим і повторюю свій заклик до максимальної стриманості з усіх сторін і до суворого дотримання  п’яти конкретних принципів, встановлених для захисту  станції", - сказав генеральний директор агентства Рафаель Гроссі.

У МАГАТЕ зазначили, що їм повідомили, що вибухівка, яку нібито переносив безпілотник, здетонувала безпосередньо за охоронною зоною станції. Місце зіткнення - поблизу ставків для охолоджувальної води і приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередач, єдиної лінії, що забезпечує енергопостачання ЗАЕС.

Українські офіційні установи, зокрема "Енергоатом", ситуацію поки що не коментували.

Гроссі, МАГАТЕ, Запорізька АЕС
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