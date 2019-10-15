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Скандальный суд восстановил Шевчука на должности главы Конституционного суда

15.10.2019 / 10:14
В пятницу, 11 октября, Окружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего председателя Конституционного суда Станислава Шевчука.

Об этом свидетельствуют Facebook-страница советника Шевчука Дениса Невядомского и собеседник УП в ОАСК

Дословно: "Суд удовлетворил иск Станислава Шевчука к "КСУ" в полном объёме и допустил немедленное исполнение решения в части восстановления Станислава Шевчука на должности судьи и председателя Конституционного суда Украины".

Источники в Окружном суде информацию о соответствующем решении подтвердили, однако официального комментария суда о восстановлении Шевчука нет.

На заседании суда было объявлено вступительную и резолютивную часть решения. Полный текст решения могут отложить на срок не более 5 дней со дня объявления вступительной и резолютивной частей.

В копии решения, которую опубликовал Невядомского, отмечается, что решение суда в части восстановления Шевчука на должности должно быть выполнено немедленно. Решение о восстановлении Шевчука принимал судья Андрей Федорчук.

Напомним, 17 сентября новым председателем Конституционного суда стал заместитель Александр Тупицкий.

14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за освобождение главы Станислава Шевчука.

Поводом стало решение комиссии по этике о якобы дисциплинарных
нарушениях в его действиях.

17 сентября новым председателем Конституционного суда стал заместитель Александр Тупицкий.

Сам Шевчук сказал, что считает свою отставку преступлением, "антиконституционным переворотом", за которым стоит президент Петр Порошенко.

Источник 

Окружной административный суд Киева, Шевчук, КС
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