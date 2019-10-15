У Путина исключают обсуждение Крыма в нормандском формате

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Песков назвал тему Крыма закрытой в нормандском формате.

"Что касается вынесения вопроса о Крыме на любой формат, будь то нормандский или еще какой-то, то здесь об этом, безусловно, не может быть и речи. Этот вопрос был закрыт в свое время. Причины этого хорошо известны, предтеча этого также хорошо всем известна. Каких-либо иных обсуждений в иных форматах, в каких-либо форматах невозможно", - сказал он.

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