Два греческих митрополита заявили, что Собор Элладской Церкви не принимал решения о признании ПЦУ

Архиерейский Собор Элладской Православной Церкви не принимал решения о признании автокефалии новой Церкви Украины, несмотря на официальное заявление по итогам собора.

Об этом сказали два греческих митрополита: Серафим Кифирский и Антикифирский и Серафим Пирейский, сообщают «РИА Новости».

Митрополиты заявили, что Элладская Церковь в субботу признала право Патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию и передала архиепископу Иерониму право принимать дальнейшие решения по автокефалии Церкви Украины. Официальным окончательным признанием новой Церкви Украины станет молитвенное поминовение Иеронимом Предстоятеля ПЦУ Епифания Думенко.

«Большая ошибка заключается в том, что молниеносно было опубликовано, что было принято решение о признании украинской автокефалии, и начали поступать поздравительные послания высокопоставленных лиц», - отметил владыка Серафим.

По его словам, решение не принималось.

«Поскольку не было принято настоятельное требование митрополита Кесарианийского Даниила провести открытое голосование, если мы хотим получить положительное решение за автокефалию, такое решение не было принято», - заявил митрополит.

Он добавил, что в церкви решения принимаются голосованием: либо поднятием рук, либо открыто, либо тайно, либо путем тайного опроса всех заседающих.

«Может, и было достаточно голосов за автокефалию, но значительным было и количество тех, кто выступал против, а также и тех, кто молчаливо поддержал вторых», - заявил митрополит Кифирский.

Митрополит Серафим обратился к Константинопольскому Патриарху Варфоломею и архиепископу Афинскому и всей Греции Иерониму с просьбой не спешить и не создавать критическую ситуацию, и не упоминать на совместном богослужении Предстоятеля новой автокефалии до того, пока не пройдет общеправославное обсуждение этой «сложной и взрывоопасной канонической и экклезиологической проблемы».

Семь митрополитов предлагали отложить решение, говорится в пресс-релизе собора, опасаясь раскола в греческой Церкви. Некоторые митрополиты указали на нарушение церковных канонов и объявили недействительной саму автокефалию, выданную ПЦУ.

В обсуждении участвовали 33 архиерея. На соборе присутствовали 69 митрополитов, всего в греческой церкви 81 митрополит. Собор, в частности, ссылался на решения Постоянного Синода Церкви.