У москві засудили полковника росгвардії за неефективний захист Кримського мосту

Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Як повідомляють росЗМІ, суд визнав Волкова винним у причетності до постачання неякісних радіолокаційних комплексів для захисту Кримського мосту від безпілотників та газопроводу з краснодара до Криму.

За даними слідства, росгвардія та "Ростовський-на-Дону науково-дослідний інститут радіозв'язку" заключили контракт на майже 400 млн рублів на поставку двох радіолокаційних комплексів "Орел-2020".

"Волков достеменно знав, що характеристики цієї техніки не дозволяли успішно вирішувати завдання боротьби з безпілотними апаратами, не могли придушувати їх радіосигнали", - повідомляють росЗМІ.

Прокурор просив суд призначити покарання у вигляді 7 років за гратами та позбавити звання та державних нагород. Волков провини не визнав та стверджує, що діяв "відповідно до встановленого порядку та законодавства".