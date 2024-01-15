Войти | Зарегистрироваться
16:40

четверг,
18 января
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Суспільство

У москві засудили полковника росгвардії за неефективний захист Кримського мосту

17.01.2024 / 13:19
Другий Західний окружний військовий суд москви засудив до шести років колонії загального режиму колишнього голову відділу морського управління росгвардії полковника Сергія Волкова за постачання неефективних комплексів для захисту Кримського мосту.

Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Як повідомляють росЗМІ, суд визнав Волкова винним у причетності до постачання неякісних радіолокаційних комплексів для захисту Кримського мосту від безпілотників та газопроводу з краснодара до Криму.

За даними слідства, росгвардія та "Ростовський-на-Дону науково-дослідний інститут радіозв'язку" заключили контракт на майже 400 млн рублів на поставку двох радіолокаційних комплексів "Орел-2020".

"Волков достеменно знав, що характеристики цієї техніки не дозволяли успішно вирішувати завдання боротьби з безпілотними апаратами, не могли придушувати їх радіосигнали", - повідомляють росЗМІ.

Прокурор просив суд призначити покарання у вигляді 7 років за гратами та позбавити звання та державних нагород. Волков провини не визнав та стверджує, що діяв "відповідно до встановленого порядку та законодавства".

Кримський міст
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
18 января
17 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.