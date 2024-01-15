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Санду: Молдова усвідомлює всі ризики та вживає заходів, щоб запобігти дестабілізаціям

15.01.2024 / 15:23
Молдовська влада усвідомлює всі ризики та вживає заходів, щоб запобігти дестабілізаціям.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна намагається захистити себе від ризиків дестабілізації з боку росії, але вразливі місця все ще залишаються, цітує її Agerpres.

Санду нагадала, очікує спроб рф дестабілізувати ситуацію в країні навесні цього року, у розпал передвиборчої кампанії перед президентськими виборами.

"Ми знаємо, що цієї весни росія відновить свої дії, щоб спробувати дестабілізувати ситуацію", – сказала президентка Молдови.

Вона запевнила, що молдовська влада усвідомлює ці ризики та вживає всіх заходів, щоб запобігти цим дестабілізаціям.

"Ми повідомляємо громадянам про ці ризики, як ми робили минулого року, коли росія мала намір повалити уряд (під час акцій протесту, організованих проросійськими силами). Разом із громадянами та державними інституціями ми намагаємось захистити себе від цих ризиків, але у нас ще є над чим працювати, все ще є вразливі місця", – додала Санду.

Президентські вибори в Молдові мають відбутися восени 2024 року.

Молдова, Санду
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