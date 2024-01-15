НАТО проведе масштабне навчання – відпрацюють напад росії

Про це повідомляє dpa, передає Укрінформ.

За інформацією німецького інформагентства, сценарій навчань Steadfast Defender, які мають розпочатись у лютому, передбачає напад росії на територію країн-членів Альянсу, що призведе до застосування статті 5 договору НАТО про колективну оборону. Вона була застосована лише раз, після нападу Аль-Каїди на Сполучені Штати 11 вересня 2001 року.

Основна увага під час навчань буде зосереджена на оповіщенні і розгортанні національних і багатонаціональних сухопутних сил у разі нападу росії.

Найбільші на сьогодні навчання НАТО з часів закінчення Холодної війни, Trident Juncture, були організовані у 2018 роц і проходили переважно в Норвегії. У них брали участь близько 51 тис. солдатів.