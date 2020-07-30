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Мэр Краматорска Андрей Панков, который хвастался «дружбой» с Зеленским, получил вотум недоверия в горсовете за коррупцию

30.07.2020 / 18:48
Однако, юридически закрепить отставку коррупционера помешал демарш «Европейской солидарности»

Депутаты Краматорского горсовета высказали недоверие мэру города Андрею Панкову, которого уличили в коррупции и безхозяйственности.

На заседании 29 июля 25 из 30 присутствующих на сессии и принявших участие в голосовании избранников (80%) проголосовали за досрочное прекращение полномочий городского головы.

Юридически закрепить отставку коррупционера Панкова помешал демарш «Европейской солидарности», депутаты которой фактически сорвали голосование и дали зеленый свет дальнейшему дерибану бюджета.

Обвинения к мэру Андрею Панкову озвучил глава фракции «Объединенный Краматорск», гендиректор НКМЗ Геннадий Суков.

«Истерия, наглость и вранье мэра зашкаливает. Мэр, которого избрал город, забыл о его интересах. Представлял интересы партий и кланов, которые ему были выгодны», - заявил Суков.

Панкова, в частности обвинили в коррупционной схеме на 44 млн гривен. Кроме того мэру напомнили, что он хвастается своими связями с Офисом президента и покровительством самого Владимира Зеленского, который якобы обещал Панкову поддержать его на будущих местных выборах.

Отметим, временная депутатская комиссия в ходе расследования обнаружила целый список уголовных преступлений, которые совершил расхититель и коррупционер Андрей Панков.

По данным СМИ, правоохранители уже ведут соответствующее расследование.

И хотя Андрей Панков формально сохранил кресло мэра Краматорска, эксперты считают, что решение горсовета о недоверии обнуляет шансы Панкова на переизбрание.

Таким образом, уже в ближайшее время город ждет политическая перезагрузка, а Андрея Панкова – уголовные дела и заслуженное наказание.

Краматорск, Панков, Суков
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