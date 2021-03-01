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Кравчук связывает обострение на Донбассе с санкциями против Медведчука

01.03.2021 / 13:14
Обострение ситуации на Донбассе связано с санкциями в отношении кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Украина перешла от слов к делу.

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью DW.

Кравчук отказался называть ситуацию на Донбассе "эскалацией конфликта", однако признал, что обострение все же происходит. Политик связал это с санкциями против Медведчука.

"Я думаю, это связано именно с тем, что Украина начала активно действовать, что Зеленский наложил санкции на пророссийские каналы и их пропаганду, ввел санкции против Медведчука. То есть они почувствовали, что Украина перешла от слов к делу. Плюс, как Европа оценила действия России, ситуация с "Северным потоком-2", выступления Байдена и его команды. Они поняли, что ситуация не в их пользу и начали показывать, что они также имеют силу и могут что-то сделать", - заявил Кравчук.

По мнению Кравчука, считать обострение на Донбассе прямой местью РФ за санкции в отношении Медведчука нельзя.

"Я не думаю. Это - не месть. Потому что они никогда не прекращали реализацию идеи, что Украина должна быть "под Россией", никогда. Этот тезис никто не отменял. Поэтому нам, чтобы окончательно оторваться от России, нужно реально стать членом ЕС, реально членом НАТО, реально получить статус особого партнера США. И это мы не просим. Мы знаем, что аппетиты России не заканчиваются на Украине", - отметил глава украинской делегации в ТКГ.

Напомним, СНБО 19 февраля ввел санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Причиной санкций является финансирование терроризма.

Среди решений СНБО также поручение вернуть в государственную собственность так называемую "трубу Медведчука". Речь идет нефтепродуктопроводе "Самара - Западное направление".

Ранее на заседании СНБО в отношении народного депутата Тараса Козака ввели санкции, что также привело к закрытию трех его телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Источник

Донбасс, Медведчук, Кравчук
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