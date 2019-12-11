В Киево-Печерскую лавру переданы мощи четырех известных святых

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Трамп назвал себя "лучшим другом Израиля" из Белого дома
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НАТО считает Россию угрозой евроатлантической безопасности – декларация
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Нидерланды обвинили РФ в сознательном отказе выдать Цемаха
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Франция отвергла предложение Путина о новом ракетном договоре
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Новые тренды рынка труда: чего теперь хотят работники, кроме зарплаты
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Украинцы стали лучше платить за коммуналку, но долги растут: почему и когда понизятся тарифы11.12.2019 / 09:28Последние новости рубрики
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Гарантированная цена газа для населения на I кв. 2020г составит 5,5 тыс. грн без НДС и тарифов на транспортировку
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Джокер обнародовал доказательства финансирования Микитасем митингов «Свободы»
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АМКУ оштрафовал облгазы Фирташа на 278 миллионов
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"Нафтогаз" на декабрь снизил цену на газ для населения на 13%
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Руководство колоний воровало продукты заключенных и сбывало магазинам
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В Белый дом привезли рождественскую ель
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Два человека погибли в результате взрыва гранаты в общежитии в Киеве
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Меркурий и Солнце устроят необычное шоу - один из 13 раз в столетие
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Расстрел авто в Княжичах заказал киевский бизнесмен
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