ЦНС: росіяни "обкатують" курсантів-розвідників на вбивстві цивільного населення України

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними місцевого підпілля, в Курській та Брянській областях, до кордону з Україною, прибувають підрозділи з різних частин спецназу та розвідки.

"Характер дій новоприбулих груп вказує, що це в основній масі навчальні роти які відпрацьовують тренувальні завдання та складають іспити в прикордонні Сумської та Чернігівської областей", - зазначили в ЦНС.

Там додають, що напередодні, в район Глушково до складу збройних сил рф прибула навчальна рота 607-го центру спеціального призначення росгвардії (Желєзноводськ).

Відповідний центр сформований у 2018 році шляхом об’єднання 17-го загону спеціального призначення "авангард" (колишній "едельвейс") та 242-го окремого розвідувального батальйону (Зеленокумськ).

В ЦНС зауважують, що з серпня курсанти льотних училищ рф проводять практичні стрільби з вертольотів некерованими ракетами по громадах Сумської області. При цьому у звʼязку з низьким професійним рівнем частина ракет поцілила по об’єктах на території країни агресора.