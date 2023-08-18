МО Данії: росія могла б зупинити війну завтра, просто сказавши, що ми відходимо до своєї країни

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє канал TV2.

Засудження з боку російського посла з'явилося в ті самі години, коли президент України Володимир Зеленський перебував у палаці Крістіансборг, де серед іншого перебуває парламент Данії.

Тут український президент виступив з промовою перед великим натовпом, який зібрався перед головними сходами палацу. Одразу після промови міністр оборони відреагував на засудження росії.

"Представник країни, яка вторглася до мирного сусіда і вбиває мирних жителів, наважується говорити, що інші розганяють конфлікт, який вони могли б зупинити завтра, просто сказавши, що зараз ми відходимо до своєї країни", – заявив Еллеман-Єнсен.

"Я думаю, йому має бути соромно", – додав він.