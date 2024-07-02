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Лідер угорської опозиції готується вирушити до Києва з партією медобладнання

10.07.2024 / 14:21
Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр оголосив збір гуманітарної допомоги для українських дітей та готується вирушити до Києва з партією медобладнання.

Про це він заявив у своєму Facebook, пише "Європейська правда".

Мадяр написав, що наступного дня на світанку вирушить до Києва як представник своєї політсили та угорського народу, тому що "не може вчинити інакше як батько" після кадрів влучання в лікарню "Охматдит".

"За підтримки Фундації Medspot ми розподілимо значні обсяги медичного обладнання місцевим українським лікарням з найбільшими потребами. Особисто від себе як фізичної особи я перераховую у фонд 1 млн форинтів (близько 2500 євро)", – зазначив він.

Він закликав угорців, які хочуть долучитись, приносити придбане своїми коштами дрібне медичне обладнання, дитяче харчування, консерви та крупи у визначене місце збору допомоги, або ж зробити фінансовий переказ на фонд для закупівлі обладнання.

Перед тим Мадяр окремою заявою засудив російський ракетний удар по українських містах 8 липня.

Угорщина, Мадяр
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