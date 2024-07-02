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17:27
Дипломат: Лідери Євросоюзу вирішили заморозити процес вступу Грузії до блоку
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14:21
Лідер угорської опозиції готується вирушити до Києва з партією медобладнання
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14:21
Столтенберг: росії доведеться сісти за стіл переговорів і прийняти рішення, в якому Україна отримає гору
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13:19
Reuters: НАТО знадобиться до 50 додаткових бригад, щоб реалізувати свої плани із захисту від росії
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10:12
Білий дім: На удар по «Охматдиту» мають звернути увагу ті, хто розслідує воєнні злочини та злочини проти людяності
- 17:27
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16:25
Bloomberg: На війні в Україні російські бізнесмени заробили11,3 мільярда доларів
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13:19
Опендатабот: За перші п’ять місяців 2024 року українські банки отримали прибуток на 27% більше ніж торік
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11:14
Більшість українців вважають, що податкова політика має відповідати підходам у ЄС, - опитування
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16:25
Герус: Норма про звільнення від сплати мита та ПДВ при імпорті енергетичного обладнання може почати діяти з 1 серпня
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17:27
Мінекономіки: Ціни на товари з вищою доданою вартістю і на послуги можуть зрости
- 16:25
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