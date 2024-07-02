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Столтенберг: росії доведеться сісти за стіл переговорів і прийняти рішення, в якому Україна отримає гору

09.07.2024 / 14:21
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив ракетні обстріли росією українських міст, які відбулись у понеділок.

Про це він сказав, прибувши до Пентагону на зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном, повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг виступив напередодні саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня.

"В Україні росія продовжує свою жорстоку війну. Лише сьогодні ми стали свідками жахливих ракетних атак на українські міста, в результаті яких загинули невинні цивільні, в тому числі діти. Я засуджую ці жахливі атаки", – сказав він.

Генсек додав, що саміт у Вашингтоні ухвалить рішення щодо подальшого посилення підтримки України.

"І росія повинна зрозуміти, що вони не зможуть нас перечекати. Їм доведеться сісти за стіл переговорів і прийняти рішення, в якому Україна отримає гору як суверенна незалежна держава", – заявив Столтенберг.

НАТО, Столтенберг
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