Столтенберг: росії доведеться сісти за стіл переговорів і прийняти рішення, в якому Україна отримає гору

Про це він сказав, прибувши до Пентагону на зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном, повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг виступив напередодні саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня.

"В Україні росія продовжує свою жорстоку війну. Лише сьогодні ми стали свідками жахливих ракетних атак на українські міста, в результаті яких загинули невинні цивільні, в тому числі діти. Я засуджую ці жахливі атаки", – сказав він.

Генсек додав, що саміт у Вашингтоні ухвалить рішення щодо подальшого посилення підтримки України.

"І росія повинна зрозуміти, що вони не зможуть нас перечекати. Їм доведеться сісти за стіл переговорів і прийняти рішення, в якому Україна отримає гору як суверенна незалежна держава", – заявив Столтенберг.