Войти | Зарегистрироваться
10:57

среда,
12 июня
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский назначил руководителем Службы внешней разведки нардепа "Батькивщины"

12.06.2019 / 10:41
Президент Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки Владислава Бухарева.

Об этом на брифинге во вторник, 11 июня, сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

"Председателем Службы внешней разведки назначен Бухарев Владислав", - сказал Рябошапка, комментируя президентские указы о новых увольнениях и назначениях.

Напомним: в 2014 году Владислав Бухарев был первым заместителем главы СБУ, начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

С октября 2014 года - народный депутат Верховной Рады Украины. Избран по одномандатному 162 избирательному округу. Член фракции "Батькивщина".

Также Бухарев является членом коллегии при МВД, ранее входил в конкурсную комиссию по отбору членов Госбюро расследований.

Источник 

Зеленский, Бухарев
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 июня
11 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.