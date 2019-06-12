Зеленский назначил руководителем Службы внешней разведки нардепа "Батькивщины"

Об этом на брифинге во вторник, 11 июня, сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

"Председателем Службы внешней разведки назначен Бухарев Владислав", - сказал Рябошапка, комментируя президентские указы о новых увольнениях и назначениях.

Напомним: в 2014 году Владислав Бухарев был первым заместителем главы СБУ, начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

С октября 2014 года - народный депутат Верховной Рады Украины. Избран по одномандатному 162 избирательному округу. Член фракции "Батькивщина".

Также Бухарев является членом коллегии при МВД, ранее входил в конкурсную комиссию по отбору членов Госбюро расследований.

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