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Рада приняла закон с поправками в Уголовный кодекс о налоговой амнистии

16.06.2021 / 10:15
Верховная Рада приняла закон с изменениями в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс Украины (законопроект №5156) из пакета президентских законопроектов о налоговой амнистии.

Законопроект №5156 во втором чтении 15 июня поддержали 257 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Помимо этого, парламент принял за основу законопроект №5154 из указанного пакета с изменениями в Бюджетный кодекс и поддержал сокращенные сроки подготовки его ко второму чтению.

Ранее парламент принял закон с поправками в Налоговый кодекс о налоговой амнистии (законопроект №5153), который предусматривает проведение одноразового добровольного декларирования активов физлиц с 1 сентября 2021 года и до 1 сентября 2022 года. При этом декларантами не могут быть лица, которые в любой период с 1 января 2010 года выполняют или выполняли в Украине публичные функции. Ранее принятый Верховной Радой закон №5155 с изменениями в валютное законодательство из пакета законов о налоговой амнистии был направлен на подпись президенту.

Источник

ВР, налоговая амнистия
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