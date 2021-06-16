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В Москве назвали темы, которые обсудят Байден и Путин. Среди них - Украина

16.06.2021 / 11:48
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал темы встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. Саммит состоится 16 июня

Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидаемые темы переговоров:

президенты обсудят стратстабильность, пандемию, борьбу с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, климат и Арктику;
среди региональных проблем - Украина, Сирия, Ливия, Афганистан и Карабах;
будут обсуждаться нерешенные вопросы двусторонних отношений, задержания россиян в третьих странах, работа диппредставительств;
могут затронуть любую заранее не согласованную тему по своему усмотрению;
США могут поднять тему Навального, не исключено обсуждение Белоруссии;
предварительная работа в рамках подготовки прошла успешно;
особых проблем в согласовании тем переговоров не было;
встреча будет полезна для отношений, есть практический оптимизм, но прорывов не ожидается;
будет неплохо, если удастся сдвинуть с места хотя бы часть нерешенных вопросов двусторонних отношений;
компромиссные договорённости пойдут на пользу, пора разгребать завалы в отношениях;
есть настрой в случае решения президентов на возвращение послов в Москву и Вашингтон.

Напомним, Байден накануне саммита со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что не ищет конфликта с Россией, но готов дать отпор, если она продолжит вредоносную деятельность.

Ранее в администрации президента США отметили, что от переговоров Байдена и Путина не стоит ждать серьезных практических результатов, задача встречи – "прояснить намерения и возможности" обеих сторон.

Источник

Путин, Байден
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