В Москве назвали темы, которые обсудят Байден и Путин. Среди них - Украина

Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидаемые темы переговоров:

президенты обсудят стратстабильность, пандемию, борьбу с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, климат и Арктику;

среди региональных проблем - Украина, Сирия, Ливия, Афганистан и Карабах;

будут обсуждаться нерешенные вопросы двусторонних отношений, задержания россиян в третьих странах, работа диппредставительств;

могут затронуть любую заранее не согласованную тему по своему усмотрению;

США могут поднять тему Навального, не исключено обсуждение Белоруссии;

предварительная работа в рамках подготовки прошла успешно;

особых проблем в согласовании тем переговоров не было;

встреча будет полезна для отношений, есть практический оптимизм, но прорывов не ожидается;

будет неплохо, если удастся сдвинуть с места хотя бы часть нерешенных вопросов двусторонних отношений;

компромиссные договорённости пойдут на пользу, пора разгребать завалы в отношениях;

есть настрой в случае решения президентов на возвращение послов в Москву и Вашингтон.

Напомним, Байден накануне саммита со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что не ищет конфликта с Россией, но готов дать отпор, если она продолжит вредоносную деятельность.

Ранее в администрации президента США отметили, что от переговоров Байдена и Путина не стоит ждать серьезных практических результатов, задача встречи – "прояснить намерения и возможности" обеих сторон.

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