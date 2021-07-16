Войти | Зарегистрироваться
10:59

пятница,
16 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Для казино и букмекеров планируют снизить налоги – Рада приняла законопроект за основу

16.07.2021 / 09:42
Нардепы проголосовали за снижение налогов для игорного бизнеса в первом чтении, а именно для букмекеров и казино их хотят снизить с 18% до 10% и для организаторов – с 30% до 10%.

Об этом известно из трансляции заседания Верховной Рады. За снижение налогов проголосовали 252 нардепа.

Речь идет о законопроекте 2713-д, которым снижается ставка налога на доход для организаторов онлайн азартных игр – с 30% до 10%. Также в документе предлагается снизить ставку на доход букмекеров с 18% до 5% и казино - с 18% до 10%, выпуска и проведения лотерей также до 10%.

Также предполагается, что организаторы "игорки" будут платить налог на прибыль по общей ставке 18%.

А выигрыш до 8 минимальных зарплат (48 тыс грн) освобождаются от налога на доходы с физических лиц и военного сбора.

Напомним: нардепы планируют голосовать резонансный законопроект о снижении налогов на игорный бизнес.

Верховная Рада планировала еще 4 марта рассмотреть законопроект № 2713-д, который предусматривает снижение ставок налогообложения для организаторов азартных игр и лотерей.

Впоследствии нардепы хотели рассмотреть этот законопроект 19 мая, но рассмотрение снова отложили.

Источник

налоги, казино, ВР
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 июля
15 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.