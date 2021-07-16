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Уменьшение дефицита и госдолга: Рада одобрила бюджетную декларацию на три года

16.07.2021 / 10:54
Верховная Рада на заседании 15 июля приняла постановление о Бюджетной декларации на 2022-2024 годы - это документ является основой для составления проекта государственного бюджета на 2022 год.

Документ поддержали 247 народных депутатов и депутаток.

Бюджетную декларацию в Раде представлял министр финансов Сергей Марченко. Он отметил, что декларация является основой для составления проекта госбюджета и прогнозов местных бюджетов.

По словам Марченко, в декларацию заложили финансирование основных направлений госпрограмм, в частности: поддержки медиков и учителей, развития качественного образования, роста минимальной зарплаты, пенсионной реформы, создания безбарьерного пространства, "Большого строительства", доступной ипотеки и кредитов, цифровой трансформации и тому подобное.

Он также выразил надежду на принятие "налогового" законопроекта №5600 во втором чтении, благодаря которому бюджет может дополнительно получить 50 млрд грн.

В частности, в бюджетную декларацию заложили такие показатели:

реальный ВВП: рост на 3,8%, 4,7% и 5% в 2023-2025 годах;
инфляция: 6,2%, 5,3% и 5%;
обменный курс гривни к доллару в среднем за год: 28,6 грн, 28,8 грн и 29,2 грн;
уменьшение дефицита госбюджета: 3,5% от ВВП, 3% ВВП и 2,7% ВВП (факт 2020 года - 5,2% ВВП, прогноз на 2021 - 5,5% ВВП)
предельный объем госдолга на конец года: не более 51% ВВП, 49% ВВП и 47% ВВП (факт 2020 года - 53,9% ВВП, уточненный прогноз на 2021 - 56,9% ВВП)
прожиточный минимум в месяц: постепенный рост до 7665 грн с 01.01.2024 года.

Председатель подкомитета бюджетного комитета Юрий Кузбит представил комментарии нардепов по проекту постановления. Он отметил, что проект не содержит соответствующих расчетов к показателям, а потому невозможно проанализировать реалистичность показателей.

Декларация содержит большинство положений определенных Бюджетным кодексом за исключением показателей по основным видам доходов госбюджета, объема государственного дорожного фонда по соответствующим направлениям и тому подобное.

Также положения декларации должны согласовываться со стратегией управления госдолгом, однако КМУ ее до сих пор не утвердил. "Возникает вопрос о реалистичности определенных в бюджетной декларации намерений по снижению уровня дефицита и доли госдолга при отсутствии стратегического видения по управлению ими", — добавил Кузбит.

Он отметил, что в документе заданы предложенные изменения в налоговое законодательство, которые позволят увеличить поступления на 34 млрд грн. В зависимости от доработки, продолжил нардеп, и принятия соответствующего законопроекта правительство сможет иметь основания в проекте бюджета на 2022 год существенно увеличить доходы по сравнению с декларацией.

В результате комитет рекомендовал Раде принять бюджетную декларацию и учесть замечания депутатов при подготовке госбюджета на 2022 год и составление декларации на 2023-2025 годы.

Напоминаем: Кабинет Министров принял бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

Источник

ВР, бюджетная декларация
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