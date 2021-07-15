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11:17
В ВОЗ посоветовали не смешивать вакцины против COVID-19
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10:46
В США к вакцине J&J добавили предупреждение о редком синдроме
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13:19
Литва предложит ЕС ввести новые санкции против Беларуси из-за кризиса с мигрантами
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11:46
В ЕС считают "очень вероятным", что потребуется третья доза вакцины – СМИ
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Эстония усилила охрану на границе из-за наплыва мигрантов
- 11:17
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Кабмин ожидает от МВФ 700 млн долларов в этом году, но без транша потрясений не будет – министр08.07.2021 / 09:01Последние новости рубрики
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10:23
Рада приняла закон о реструктуризации "газовых" долгов на рынке
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14:54
Шмыгаль о запрете РФ на ввоз из Украины ряд продуктов: мы не говорим о торговых войнах, идет естественная переориентация рынка
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12:50
Минэнерго временно ввело "черный список" на рынке электроэнергии
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Украине нужны гарантии на 10-15 лет в случае запуска "Северного потока-2" – Зеленский
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Монетизация льгот за проезд и коммуналку: Рада рассмотрит закон уже осенью
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07:43
В Житомирской области во время лавандового фестиваля действовал "музей лаванды"
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Принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане
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Из Украины пытались вывезти артефакты I тысячелетия до н.э. и времен Киевской Руси
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В Китае запустили вторую в мире по мощности ГЭС
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Стартовал международный Odessa-June-Folk-Fest
- 07:43
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