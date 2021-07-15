Войти | Зарегистрироваться
10:37

четверг,
15 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Рада приняла закон о реструктуризации "газовых" долгов на рынке

15.07.2021 / 10:23
Верховная Рада на заседании 14 июля одобрил законопроект №3508-д в целом, которым предлагается механизм реструктуризации долгов, возникших на счетах теплокоммунэнерго, газсбытов и облгазов за газ - они превышают 100 млрд грн.

Об этом известно из трансляции заседания Рады, документ поддержали 303 народных депутата.

Законом установлен порядок урегулирования предприятиями задолженности за природный газ и его транспортировку. Как отмечают в Минрегионе, этот закон является жизненно важным в контексте подготовки к предстоящему отопительному сезону.

"Без урегулирования задолженности перед НАК "Нафтогаз Украины" теплокоммунэнерго не смогут стать полноценными участниками рынка природного газа и выполнять условия рыночных договоров", - отметила заместитель председателя Минрегиона Наталья Хоцяновская.

Так, законом предлагается:

перенести расчетную дату урегулирования задолженности по 1 июля 2016 на 1 июня 2021;

разрешить предприятиям реструктуризировать долг за распределение и транспортировку газа с последующим списанием начисленной пени;

верифицировать и урегулировать за счет госбюджета задолженность по разнице в тарифах на теплоэнергию, отопление, снабжение горячей воды и т.п., которая образовалась до или после 1 января 2016 года;

приостановить производство и меры по принудительному взысканию задолженности, в том числе по договорам с "Нафтогазом" и операторами газораспределительных сетей.

В сентябре в Раде будет зарегистрирован второй законопроект, содержащий изменения в госбюджет. В частности, проверенные государством суммы, которые подлежат компенсации, и определенные под контролем Минфина источники погашения.

Напоминаем: к началу отопительного сезона Минэнерго и Минрегион должны принять все необходимые меры, чтобы урегулировать вопрос задолженности производителей тепловой энергии.

Кабинет Министров на заседании 26 мая поручил ряду министерств и "Нафтогазу" реструктуризировать долги тепловиков за поставки газа в условиях спецобязательств, а также обеспечить ТКЭ газом по договорам.

Источник

газ, ВР, газовые долги
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 июля
14 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.