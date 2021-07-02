Лукашенко заявил о "тающем" суверенитете Украины: народ ни в чем не виноват

Об этом он заявил на форуме регионов России и Беларуси.

"Благодарю всех россиян за поддержку в борьбе за сохранение суверенитет и независимости Беларусь… Это очень важно и ценно для нас, потому что мы видим, как тает государственный суверенитет наших южных соседей. Пусть простят нас южане, так уж случилось", - отметил он.

По его словам, "украинский народ ни в чем не виноват".

"Это наш братский народ, мы всегда были и будем вместе. Но что поделать, когда руководство нашей братской Украины пошло другим путем", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сближение Беларуси с Россией угрожает безопасности Украины.

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