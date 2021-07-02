Войти | Зарегистрироваться
16:23

пятница,
02 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Епископ УПЦ рассказал, что поможет преодолеть отчаяние и страх во время болезни

02.07.2021 / 15:40
Епископ УПЦ рассказал, что поможет преодолеть отчаяние и страх во время болезни
Источник: Центр информации УПЦ
Архиерей объяснил, что доверившись Богу, человек обретает спокойствие и душевный мир

Доверие и надежда на Бога, восприятие болезни, как возможность переосмыслить жизнь, помогают избежать уныния и отчаяния.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Болезнь - это возможность переосмыслить свою жизнь, заново расставить акценты, понять что более важно и приоритетно. Верующий человек понимает, что жизнь не заканчивается смертью, что за чертой земного странствования его ждет иная форма бытия. Земную жизнь он воспринимает только как подготовку к вечности. И вот болезнь - это только один из этапов такой подготовки», - отметил епископ Виктор.

Он объяснил, что верующий человек имеет совершенно другое мировосприятие, не считая болезнь наказанием.

«В его картине мира болезнь и смерть не являются абсолютным злом, а напоминают о немощи человеческой природы, о ее подверженности греху, следствием чего и является тление тела. А значит, исход болезни всегда в руке Божией, всегда в Его воле и благом Промысле», - отметил владыка.

Он привел пример общения со священником, которому диагностировали тяжелую форму онкологии в возрасте 42 лет.

«В таком случае на него находит жесточайшее отчаяние, появляется ропот на Бога, возникает какая-то злость и постоянный вопрос - «за что мне это?» Но, в случае с этим священником, никакого ропота, уныния или отчаяния я не увидел…Мой собеседник в конце нашего разговора сказал, что время его болезни - это самое лучшее и благое в жизни, что он получал когда-либо. Потому, что только сейчас он по-настоящему начал ценить каждую минуту, подаренную ему Богом», - поделился епископ Виктор.

Архиерей объяснил, что доверившись Богу, человек обретает спокойствие и душевный мир.

«Всецело доверяющий любящему Богу человек находится в неимоверно спокойном состоянии по сравнению с тем, кто доверяет и надеется только на свои собственные человеческие силы. Мы понимаем, что Господь волен исцелить нас, посредством медикаментов и с помощью врачей в том числе, но может и поставить нас перед Своим Лицом. Именно поэтому, ни паники, ни беспокойства, ни уныния у нас не должно быть», - подытожил владыка.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, епископ виктор (коцаба)
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.