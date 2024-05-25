Бельгія: У нас є Європа і, на жаль, одна держава, яка дедалі частіше займає позицію, яка полягає в блокуванні та вето

Про це виданню Politico сказала голова МЗС Бельгії Аджі Лябіб.

"У нас є Європа, яка важко рухається вперед, і, на жаль, деякі держави - зокрема, одна держава - дедалі частіше займають позицію, яка полягає в блокуванні та вето", - сказала вона.

Аджі Лябіб вважає, що слід мати сміливість ухвалювати рішення: йти до кінця статті 7, активувати статтю 7 до кінця, яка передбачає припинення права вето.

Зазначається, що Європейський парламент розпочав перший етап процедури за статтею 7 проти Угорщини у 2018 році, але процес зайшов у глухий кут.

Угорщина має перебрати головування в Раді ЄС у липні, що дасть Будапешту більше повноважень визначати порядок денний і пріоритети на шість місяців, навіть попри те, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжує перешкоджати ухваленню рішень ЄС з важливих питань.

"Це момент істини. Або ми виконуємо свої обов'язки, що вимагає політичної мужності і сили волі. Або ми створюємо механізми, які не працюють. Тож ми маємо зробити вибір. Якщо ми йдемо до кінця з цим механізмом, він повинен працювати. Якщо він не працює, ми повинні його реформувати. Це майбутнє Європейського Союзу ", - заявила Лябіб.