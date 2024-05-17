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Брюссельські посадовці наполягають на тому, щоб розпочати офіційні переговори про вступ України до ЄС 25 червня, - ЗМІ

22.05.2024 / 14:21
Міністерка закордонних справ Бельгії, яка зараз головує у ЄС, підтвердила наміри організувати міжурядові конференцію з Україною до завершення бельгійського головування в першому півріччі цього року.

Про це Аджа Лябіб сказала журналістам в вівторок в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Лябіб відповідала на запитання, чи очікує вона організації міжурядової конференції з Києвом, яка є фактичним початком переговорів про вступ до ЄС, під час бельгійського головування, термін якого спливає в кінці червня.

"Ми щойно обговорили це з Молдовою. Ми досі віддані тому, щоб організувати цю міжурядову конференцію під час нашого головування до кінця червня. Для Молдови, та для України теж", – заявила Лябіб.

За даними джерел, брюссельські посадовці наполягають на тому, щоб розпочати офіційні переговори про вступ України до Європейського Союзу 25 червня.

За лаштунками дипломати з ЄС та Києва інтенсивно працюють над тим, щоб переконати угорський уряд дати згоду на початок переговорів про вступ України.

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова вважає, що Україна готова розпочати переговори про вступ до Євросоюзу. Глава місії ЄС сподівається на їхній фактичний початок наприкінці червня.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола під час останнього приїзду до Києва також сказала, що прогнозує початок переговорів до кінця першого півріччя 2024 року.

Бельгія, Лябіб
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