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Головнокомандувач Збройних сил Швеції: Нині ЗСУ перебувають у надзвичайно складній і важкій ситуації

23.05.2024 / 11:14
Нині Збройні сили України перебувають у надзвичайно складній і важкій ситуації.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RND.

"Ми дуже уважно стежимо за ситуацією і говоримо з нашими українськими колегами про стан справ на місцях, зокрема на зустрічах НАТО. Бої, як і раніше, тривають у тих самих районах і на тій самій лінії фронту. Жахливо бачити, скільки людей загинуло, а міста лежать у руїнах", - заявив він.

Бюден зазначив, що з початку наступу росіяни не відвоювали багато території.

"Відбуваються лише невеликі просування, лінія фронту зміщується то туди, то сюди - загалом, ситуація дуже складна. Війна зайшла в глухий кут уже кілька місяців, і наразі не видно жодних змін", - додав він.

Військовий вважає, що Захід повинен уважно стежити за росією і розуміти, що російський диктатор володимир путін зараз готує свою країну до дуже довгої війни.

За його словами, у росіян, як і раніше, більше військового потенціалу і сил, які "вони можуть використовувати проти українців, що ще більше погіршує ситуацію на місцях".

"путін налаштував російську економіку на війну так, як ми не можемо. Нині росіяни виробляють величезну кількість озброєнь, набагато більше, ніж ми можемо поставити Україні", - зазначив він.

Бюден вважає, війна в Україні триватиме ще дуже довго.

"Війні не видно кінця, і ні росія, ні Україна не мають достатнього впливу, щоб виграти її у військовому відношенні. Я очікую, що війна триватиме ще дуже довго. Ми вже врахували це в наших стратегічних планах безпеки і військової допомоги Україні", - зазначив він.

Швеція, Бюден
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